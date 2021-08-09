Эксперт по безопасности: это не белорусская, а российская гибридная война против Литвы

- Я думаю, что вряд ли изменится отношение Литвы как государства (и это уже не зависит от правительства) к людям, которые преследуются в России или в Беларуси. Политика поддержки этих людей проводилась много лет, и началась она не в прошлом году, и такая политика будет продолжаться. Так что в этом смысле я не вижу больших проблем.

Ну и четвертая, наверное, больше касается именно белорусов и россиян, которые преследуются режимами в Беларуси и в России, которые опасаются, что сейчас это скажется на их прошениях о предоставлении убежища.

Вторая угроза, на мой взгляд, связана с ухудшением отношений среди литовцев к самим белорусам. Мне уже приходилось слышать, что вот, мол, если бы Литва так не вела себя по отношению к Лукашенко, не принимала бы у себя здесь штаб Светланы Тихановской, то и не было бы этой ситуации с мигрантами.

- Критика нужна, она помогает принимать решения. Среди критических замечаний есть пожелания, чтобы лучше работала наша дипломатия. Но мы уже видим, что Ирак приостановил перелеты самолетов иракской авиакомпании в Беларусь на 10 дней. Это, конечно, победа нашей дипломатии. Конечно, этому способствовал Евросоюз . Но это значит, что литовская дипломатия сумела вовлечь Европейский Союз в решение вот этого кризиса, заинтересовать Евросоюз настолько, что он задействовал свои рычаги. Это точно не случайно, и этого не так легко достичь даже Евросоюзу. Значит, это большая победа нашей дипломатии, и это противоречит утверждениям, что не хватает активности нашей дипломатии.

С другими наблюдениями, наверное, соглашусь. Что касается отношения к белорусам, то, конечно, есть люди — и они будут всегда, — которые меняют какие-то свои позиции. Но, в общем, я не уверен, что отношение к белорусам так меняется. Есть в Литве люди, которые чем-то недовольны или критикуют что-то, но это больше направлено на литовское правительство, чем, скажем, на белорусов. Отношение, может быть, даже к режиму Лукашенко меняется, вот это, наверное, наблюдается. Потому что много лет мы как бы закрывали глаза, — я опять же обобщаю и говорю о государстве, а не о каком-то правительстве. Мы закрывали глаза на то, что мы имеем дело с криминальным режимом, с террористическим, с тем режимом, который не только преследует людей внутри страны, в Беларуси, но и опасен для Литвы.

Мы как-то на это уже не обращали внимания, мы пытались говорить самим себе, что Беларусь не представляет никакой угрозы Литве. Хотя каждый год, в отчетах нашего Департамента государственной безопасности, военной разведки Беларусь упоминалась вместе с Россией как угроза национальной безопасности. Но мы как бы пытались закрывать на это глаза. А сейчас, я думаю, особенно после захвата самолета, отношение начало меняться. И сейчас уже почти для всех очевидно, что ситуация с мигрантами — это гибридная и реальная атака против Литвы. Сейчас мы больше понимаем, что такое режим Лукашенко.

- В четверг, 5 августа, Лукашенко дал поручение своим пограничникам контролировать каждый метр границы, не пускать мигрантов, которых сначала перешли нелегально через границу Беларуси в Литву и которых отправляют обратно литовские пограничники. К чему это может привести? Возможны ли какие-то военные столкновения? Мы помним, например, как несколько месяцев назад была небольшая эскалация на границе Киргизии и Таджикистана.