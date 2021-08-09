Первые отношения — прекрасное воспоминание или болезненный урок?

Так эти отношения продолжались целых шесть лет. ”В то время я ни разу не думала о том, чтобы начать расходиться. Мне казалось, что проблемы, которые возникли тогда, это моя личная тема, что партнер ни в чем не виноват. А если я хочу расстаться, у меня должна быть серьезная причина, большие претензии. Если расставаться, первым делом всегда спросят: ”Почему?”. Но почему же тогда? Было ясно, что такой веской причины у меня нет и вообще нет смысла об этом говорить”.

Однако через какое-то время она заметила, что в моментах близости с партнером ей будто чего-то не хватает. И хотя в этих отношениях Лийз больше не чувствовала себя хорошо, она не спешила делиться своими сомнениями с партнером.

”Конечно, это не была какая-то великая любовь, но я оказалась совершенно заворожена его вниманием. Была взволнована и верила, что у нас большое чувство. И еще мне хотелось показать другим, что я чего-то стою и даже так дорого, что кто-то хочет разделить со мной всю свою жизнь, жить со мной. Конечно, в то время я не думала, что делаю все это напоказ, для других. Только позднее истолковала свою спешку в отношениях именно таким образом. Поначалу все казалось хорошо. Я ходила в последний класс гимназии, у меня было много дел, так что времени раздумывать о своих чувствах не оставалось. Все шло как-то само собой и при этом было здорово. Отношения будто дали мне новое представление о себе. Мне казалось, что со мной обращаются лучше, словно у меня есть какая-то мудрость или зрелость, которыми другие восхищаются”, — вспоминает Лийз.

”Я впервые переехала к своему парню, когда мне было 18 лет. В то время я чувствовала, что действительно забочусь о нем, но, оглядываясь назад, думаю, что просто была очарована тем фактом, что кто-то наконец заинтересовался мной”. По словам Лийз, она не пользовалась особой популярностью среди сверстников и постоянно воспринимала себя аутсайдером, которого в компании не ждут. Поэтому была очень польщена, когда встретила молодого человека на шесть лет старше, который обратил на нее внимание.

Только когда по желанию партнера они, наконец, расстались, Лийз начала глубже анализировать минувшие отношения. Годы, проведенные вместе, казались ей пустой тратой времени, потому что все это время она почти целиком посвятила отношениям: ”После гимназии я не пошла в университет, полностью отстранилась от родителей, у меня не сложились крепкие дружеские отношения, я была одна, и единственным чувством, которое ощущала, было сожаление о потраченном времени. Хотя сейчас я продвинулась вперед, иногда по-прежнему чувствую, что в некоторых ситуациях мои первые отношения все еще влияют на меня. Все первое в жизни выделяется, воспринимается как особенное. И мне жаль, что о моих первых отношениях у меня нет прекрасных воспоминаний, только болезненный урок”.

Как преодолеть сожаление?

”Если мы принимали в жизни решения, о которых потом очень сожалеем, то прежде всего надо быть дружелюбнее к себе: абсолютно все люди совершают ошибки, и если мы будем бесконечно проклинать себя и судьбу, это не поможет. Но мы, конечно, можем задуматься о том, что стало причиной ошибки и что нужно делать, чтобы такие ошибки не повторились, — рекомендует Кятлин Констабель, психолог, семейный и парный терапевт. — Есть люди, которых действительно устраивает мнение других, они не могут сказать ”нет” и очень хотят нравиться окружающим. Но в избытке это может привести к проблемам, потому что наши собственные потребности остаются на заднем плане. К счастью, лучшее понимание себя, самоутверждение, коммуникативные навыки — все эти качества можно развить.”

В такой ситуации Кятлин Констабель рекомендует задуматься, чему нас научил этот опыт взаимоотношений и что в нем позитивного. Однако, если неудачные отношения привели к выбору, который изменил жизнь: например, бросить школу, переехать за границу, утратить связь с близкими или незапланированно стать родителем, — то, чтобы избежать горечи, иногда требуется помощь специалиста.

Что делать, если вас побуждают к следующему шагу?