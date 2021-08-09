Экономика
09.08.2021, 18:20

Вступившие в силу коронавирусные ограничения значительно влияют на предприятия. На каких условия открыты кинотеатры, спортклубы и спа?

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Санне Таветер
Kino peab hakkama tõendeid kontrollima, sest terve kino peale võib ilma tõendita olla ainult 50 inimest.
Kino peab hakkama tõendeid kontrollima, sest terve kino peale võib ilma tõendita olla ainult 50 inimest.
Foto: Madis Veltman
С сегодняшнего дня начинают действовать новые более суровые коронавирусные ограничения. Некий руководитель кинотеатра хотел бы полностью закрыть кинозалы, пишет Ärileht.

С 9 августа в проходящих в помещении мероприятиях и деятельности без проверки допускается до 50 и на открытом воздухе — до 100 участников. Это означает, что большая часть предлагающих услуги фирм должны начать проверять у клиентов справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус. Если организатор обеспечивает инфекционную безопасность всех и ее проверку, то в помещениях могут участвовать до 6000 и на открытом воздухе — до 12 000 человек. Лица младше 18 лет могут участвовать в молодежной работе и образовании по интересам, а также заниматься спортом и тренироваться без ограничения количества участников.

Как теперь попасть в спа, кино, театр и ресторан? Читайте в нижеследующей статье.

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