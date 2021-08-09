Вступившие в силу коронавирусные ограничения значительно влияют на предприятия. На каких условия открыты кинотеатры, спортклубы и спа?

С 9 августа в проходящих в помещении мероприятиях и деятельности без проверки допускается до 50 и на открытом воздухе — до 100 участников. Это означает, что большая часть предлагающих услуги фирм должны начать проверять у клиентов справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус. Если организатор обеспечивает инфекционную безопасность всех и ее проверку, то в помещениях могут участвовать до 6000 и на открытом воздухе — до 12 000 человек. Лица младше 18 лет могут участвовать в молодежной работе и образовании по интересам, а также заниматься спортом и тренироваться без ограничения количества участников.

Как теперь попасть в спа, кино, театр и ресторан? Читайте в нижеследующей статье.