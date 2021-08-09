Банк Citadele предупреждает о частичной недоступности услуг c 14 до 15 августа

Citadele panga uue kontori avamine Foto: Karin Kaljuläte

В результате проведения плановых работ с 00:00 14 августа до 12:00 15 августа клиентам не будут доступны платежи через интернет-банк и мобильное приложение. Работы по обслуживанию не повлияют на работу банкоматов и платежных карт.