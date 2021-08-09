09.08.2021, 12:10
Банк Citadele предупреждает о частичной недоступности услуг c 14 до 15 августа(1)
Foto: Karin Kaljuläte
В результате проведения плановых работ с 00:00 14 августа до 12:00 15 августа клиентам не будут доступны платежи через интернет-банк и мобильное приложение. Работы по обслуживанию не повлияют на работу банкоматов и платежных карт.
Банк рекомендует спланировать платежи таким образом, чтобы им не помешали работы по обслуживанию, и ознакомиться с подготовленной банком информацией касательно доступности услуг во время плановых работ
Платежные карты и банкоматы будут работать
- Платежи с помощью банковских карт и услуги банкоматов клиентам будут доступны. Планируется, что проводимая банком модернизация на их работу не повлияет.
- Во время проведения работ по модернизации, в интернет-магазинах нельзя будет оплатить покупку через интернет-банк, однако можно будет рассчитаться с помощью карты, введя карточные данные.
Совершить все срочные платежи не позднее 13 августа
- Платежи между счетами клиентов, а также на счета в других банках в это время будут недоступны, в том числе нельзя будет совершать платежи через интернет-банк и мобильное приложение. Если у клиента есть ежемесячный платеж с датой оплаты с 14 по 15 августа, банк рекомендует совершить его заблаговременно.
- Мгновенные платежи в указанный период будут недоступны: в это время не будут приниматься ни входящие, ни исходящие мгновенные платежи.
- Обработка входящих платежей возобновится после 12.00 часов 15 августа.
Интернет-банк и мобильное приложение
- Мобильное приложение и интернет-банк будут работать, но совершать платежи и оформить кредиты будет невозможно. Оказание других услуг также может быть ограничено или недоступно.
- Карточные операции, произведенные во время работ по обслуживанию, могут полностью отразиться на ваших счетах только после завершения работ.
Онлайн-услуги
- Онлайн-услуги, например, ходатайства о жилищном или потребительском кредитах, будут доступны, но представленные ходатайства будут рассмотрены только после окончания работ.
Поддержка клиентов
- С вопросами или проблемами просим обращаться в службу поддержки клиентов Citadele по электронной почте info@citadele.ee или по телефону 770 0000.