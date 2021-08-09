ФОТО | В Ласнамяэ разрисовали рекламный баннер вакцинации. Управа обратилась в полицию

"Возле магазина Rimi на Ляэнемере произошел достойный сожаления случай: кто-то разрисовал рекламу вакцинации антисемитскими высказываниями. Управа района очень серьезно относится к таким ситуациям и осуждает антисемитизм и любое разжигание вражды в отношении какой-либо группы, — пишет Старейшина. — Кроме того, этот поступок нанес материальный ущерб городу Таллинну. Поэтому мы готовим заявление в полицию, чтобы найти преступника, компенсировать материальный ущерб и выяснить, можно ли квалифицировать данное деяние как разжигание вражды согласно уголовному кодексу. Прошу всех, кто располагает информацией об этом поступке, сообщить об этом в управу района Ласнамяэ".