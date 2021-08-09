Hesburger увеличил продажи во всех трёх странах Балтии

Объем продаж в трех странах Балтии составил 54,4 миллиона евро, из которых на Эстонию пришлось 16,3 миллионов евро, в Латвии — 18,8 миллионов евро и в Литве — 19,3 миллионов евро.

В этом году компания инвестирует 1 миллион евро в переход ресторанов Эстонии в цифровой формат. По словам Иевы Салмела, директора по развитию компании Hesburger, рост продаж является стимулом для того, чтобы продолжать инвестировать в кассы самообслуживания.

Продажи всё больше и больше растут благодаря мобильному приложению Hesburger, которое в Эстонии уже было скачано 382 030 раз и через которое, только в прошлом году, было продано почти 2 миллиона гамбургеров и тортилий. Три самых популярных продукта в Эстонии — это чизбургер, Hesburger и двойной чизбургер.

В Эстонии работает 49 ресторанов Hesburger, а всего в странах Балтии их 155, a штат работников составляет 1800 человек. Сегодня в мире работает в общей сложности 506 ресторанов Hesburger. Они открыты в девяти странах: помимо Финляндии, это страны Балтии, Россия, Беларусь, Украина, Германия и Болгария. В Эстонии объем продаж Hesburger, крупнейшей сети ресторанов быстрого питания в странах Балтии и Финляндии, в прошлом году составил 27 миллионов евро. В Латвии продажи сети составили 30,5 млн евро, а в Литве — 31,7 млн евро. Ежедневно в ресторанах сети Hesburger 7900 работников обслуживают свыше 190 000 клиентов. Hesburger — семейная компания, основанная в 1966 году в Финляндии супругами Хейкки и Кристи Салмела.

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