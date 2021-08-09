Олимпиадa-2020
09.08.2021, 10:50

Украинскую легкоатлетку вызвали в Министерство обороны после фотографии с россиянкой

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Foto: Andres Putting
В Министерстве обороны Украины проведут беседу с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене, пишет sports.ru.

На Олимпиаде в Токио Магучих и Ласицкене выступали на соревнованиях по прыжкам в высоту, где украинка взяла бронзу, а россиянка — золото. После турнира спортсменки сфотографировались вместе, из-за чего Магучих столкнулась с критикой в соцсетях — на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной.

”Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, а это накладывает определенные ограничения и ответственность”, — написала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

”Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих на данный момент находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована встреча с ней. О результатах разговора сообщу”, — добавила Маляр, также сообщив, что Магучих имеет звание младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины.

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