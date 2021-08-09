Украинскую легкоатлетку вызвали в Министерство обороны после фотографии с россиянкой

Россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих, завоевавшие золото и бронзу Олимпиады, сфотографировались вместе. Их не волнует политика и чуждая всем междоусобица, они счастливы здесь и сейчас, ведь они заслужили почетное место на пьедестале. Красивое фото pic.twitter.com/xgXbcGWwS8 — Командир Полка (@kompolk) August 7, 2021

На Олимпиаде в Токио Магучих и Ласицкене выступали на соревнованиях по прыжкам в высоту, где украинка взяла бронзу, а россиянка — золото. После турнира спортсменки сфотографировались вместе, из-за чего Магучих столкнулась с критикой в соцсетях — на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной.

”Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, а это накладывает определенные ограничения и ответственность”, — написала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

”Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих на данный момент находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована встреча с ней. О результатах разговора сообщу”, — добавила Маляр, также сообщив, что Магучих имеет звание младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины.