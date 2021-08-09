Из лагеря беженцев в Литве сбежали семь мигрантов

Министерство внутренних дел Литвы подтвердило, что всего в воскресенье сбежали 12 мигрантов, пятеро уже вернулись, передает ru.delfi.lt со ссылкой на LRT.

Исчезновение нелегалов было замечено после обеда. Сейчас на полигоне проживают 400 нелегальных мигрантов, их охраняют сотрудники СОБ.

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