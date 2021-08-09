В Харку появится магазин Prisma

Уже совсем скоро Prisma откроет супермаркеты в Тискре и на Линнамяэ теэ, в следующем году будут открыты Roo Prisma, Saue Prisma, Rapla Prisma и Porto Franco Prisma. ”Prisma предлагает качественные продукты и самые выгодные цены, что подтверждают и ценовые исследования потребительских корзин. Как и другие магазины Prisma, Roo Prisma будет предлагать клиентам очень широкий ассортимент. В магазине запланирована и зона Food Market, где можно будет приобрести свежее мясо и рыбу, а также свежие кулинарные изделия. Открыв магазин Roo Prisma в Харку, мы создадим более 20 новых рабочих мест”, — заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

Prisma надеется на то, что местные жители проявят активность, высказав мнение относительно выбора товаров и своих предпочтений. ”На сайте Prisma все клиенты могут выразить свои пожелания относительно ассортимента Roo Prisma. Мы стремимся предложить наилучшую среду для повседневных покупок, это касается и выбора, и качества, и цены”, — подчеркнул Кильпия.

Строительство Roo Prisma начнется уже в этом месяце, здание будет готово осенью следующего года. Новый центр будет возведен в развивающемся районе близ озера Харку. Общая площадь центра составит 3300 м2, из которых площадь Prisma составит 2500 м2.

”Расположение здания на улице Роо очень выгодно с точки зрения логистики. Оно будет находится на границе города, отлично связано с основными трассами и обладать достаточной площадью, чтобы обеспечить удобный доступ и парковку для клиентов, — сказал Сильвер Неэмело, руководитель строительных работ застройщика Capital Mill. — Привлекательность этого места еще больше усиливает близость Палдиского шоссе и Ярвекалда теэ, по которым ежедневно проезжают тысячи автомобилей”.

Здание спроектировано в соответствии со стандартами класса энергопотребления А.

”Для Prisma очень важно, чтобы наша деятельность как можно меньше воздействовала на окружающую среду, это было учтено при проектировании и строительстве Roo Prisma.