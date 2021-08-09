ИНТЕРВЬЮ EESTI PÄEVALEHT | Президент Еврокомиссии: мы выделим 72 млрд евро, чтобы помочь бедным семьям купить "зеленые" автомобили(18)
Еврокомиссия в середине июля представила обширный пакет предложений, как уменьшить выбросы парниковых газов так, чтобы одобренные странами-членами цели были выполнены. То есть как к 2050 году дойти до безуглеродной экономики и уже к 2030 году ограничить улетучивание CO2 в европейской экономике на 55% по сравнению с 1990 годом.
Когда EPL писала о климатическом пакете Еврокомиссии, то больше всего вопросов вызвало то, что касается автомобилей. А именно, предложение создать систему торговли квотами CO2 для моторного топлива. Как планируется обеспечить, чтобы люди, которые зависят от автомобиля, не оказались в когтях растущих транспортных расходов?
"Я очень хорошо понимаю, что автомобили очень важны для людей, особенно в сельских регионах. "Зеленый переход" должен быть социально справедливым. Это также центральное положение Европейского зеленого соглашения. Мы должны вместе со странами-членами ЕС разрешить вопрос, как блага перехода дошли бы до всех и это настолько быстро и справедливо, насколько возможно.
Транспорт — единственный сектор, где выброс CO2 после 1990 года по-прежнему рос. Мы больше не можем этого позволить. Мы уже так долго говорили о чистых автомобилях. Теперь должно быть подходящее время начать на них ездить. Но в то же время транспорт должен остаться доступным для всех. Поэтому мы сделали предложение создать социальный климатический фонд, который поддержал бы граждан ЕС, на которых больше всего влияет энергетическая бедность или риск оказаться в ней. Это гарантирует, что переход справедливый и никого не бросает. Например, мы предназначим 72 миллиарда евро для того, чтобы помочь семейным хозяйствам с маленьким доходом при покупке более чистых автомобилей. В то же время автомобильная промышленность инвестирует большие суммы в чистые технологии. И чем больше чистых моделей приходит на рынок, тем больше падают и цены", — подчеркнула фон дер Ляйен.
Не видит ли президент Еврокомиссии риска, что из-за предложений комиссии мы получим более дорогие и не такие удобные для пользователей транспортные решения?
"Мы должны посмотреть на факты: наша нынешняя экономическая модель дошла до своих пределов. Построенная на ископаемом топливе экономика больше не может расти. Значит, мы должны построить новую модель — чистую, базирующуюся на экономике замкнутого цикла, где граждане, предприятия и предприниматели успешны. В этом смысле внедрение чистой энергии, в том числе водорода, имеет определяющее значение.
Что касается автопроизводителей, то у них уже есть решения и технологии для строительства чистых и доступных автомобилей. Скорость технологического развития захватывает дух. У нас уже девять автопроизводителей, которые сообщили, что будут производить только автомобили с нулевым выбросом начиная с 2035 года или даже раньше.
Помимо этого ЕС инвестирует в зарядную инфраструктуру. Европейское восстановительное финансирование предназначено для строительства бесчисленных общественных и частных пунктов зарядки, так же как для поддержки заправок чистого топлива. В Эстонии тоже построят много таких станций. Для европейцев использование чистых автомобилей станет намного удобнее, когда вдоль крупных дорог через каждые 60 километров будут места зарядки. Отдельные средства предназначены для тех регионов, где рыночные силы еще не инвестируют, конечно, для того, чтобы все получили выгоду", — отметила фон дер Ляйен.