ИНТЕРВЬЮ EESTI PÄEVALEHT | Президент Еврокомиссии: мы выделим 72 млрд евро, чтобы помочь бедным семьям купить "зеленые" автомобили

Еврокомиссия в середине июля представила обширный пакет предложений, как уменьшить выбросы парниковых газов так, чтобы одобренные странами-членами цели были выполнены. То есть как к 2050 году дойти до безуглеродной экономики и уже к 2030 году ограничить улетучивание CO2 в европейской экономике на 55% по сравнению с 1990 годом.

Когда EPL писала о климатическом пакете Еврокомиссии, то больше всего вопросов вызвало то, что касается автомобилей. А именно, предложение создать систему торговли квотами CO2 для моторного топлива. Как планируется обеспечить, чтобы люди, которые зависят от автомобиля, не оказались в когтях растущих транспортных расходов?

"Я очень хорошо понимаю, что автомобили очень важны для людей, особенно в сельских регионах. "Зеленый переход" должен быть социально справедливым. Это также центральное положение Европейского зеленого соглашения. Мы должны вместе со странами-членами ЕС разрешить вопрос, как блага перехода дошли бы до всех и это настолько быстро и справедливо, насколько возможно.

Транспорт — единственный сектор, где выброс CO2 после 1990 года по-прежнему рос. Мы больше не можем этого позволить. Мы уже так долго говорили о чистых автомобилях. Теперь должно быть подходящее время начать на них ездить. Но в то же время транспорт должен остаться доступным для всех. Поэтому мы сделали предложение создать социальный климатический фонд, который поддержал бы граждан ЕС, на которых больше всего влияет энергетическая бедность или риск оказаться в ней. Это гарантирует, что переход справедливый и никого не бросает. Например, мы предназначим 72 миллиарда евро для того, чтобы помочь семейным хозяйствам с маленьким доходом при покупке более чистых автомобилей. В то же время автомобильная промышленность инвестирует большие суммы в чистые технологии. И чем больше чистых моделей приходит на рынок, тем больше падают и цены", — подчеркнула фон дер Ляйен.