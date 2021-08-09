Предложения по зарплате выросли на 15 %: работникам сферы обслуживания — 1123 евро, ведущим специалистам — 2428 евро

Самая высокая зарплата предлагалась руководителям среднего звена и ведущим специалистам и достигала в среднем 2428 евро. В объявлениях, ориентированных на специалистов среднего уровня, предлагаемая зарплата достигала в среднем 1868 евро, для квалифицированных и профессиональных рабочих — 1702 евро, для работников сферы обслуживания и торговли — 1248 евро, а для подсобных работников — 1123 евро.

За последние два года больше всего выросли предложения по зарплате для специалистов высшего и среднего уровня квалификации. Более чем на 10 % выросли предложения по зарплате, ориентированные на профессиональных рабочих и работников сферы обслуживания и торговли.

Меньше всего выросли предложения по зарплате, ориентированные на подсобных работников, — всего на 5 % по сравнению с 2019 годом.

Открытое предложение зарплаты увеличивает число кандидатов на 66 %

”Публикация в объявлении о работе диапазона зарплаты обеспечивает в среднем на 39 % больше просмотров и увеличивает число кандидатов на 66 %, — привел статистику портала менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Таким образом, объявления о работе с открытым указанием зарплаты имеют существенное преимущество перед конкурирующими объявлениями, где диапазон зарплаты не указывается”.

”Последний год увеличил у людей желание более гибкой организации труда, чем прежде. По всей вероятности, мы и в дальнейшем, с ростом спроса на рабочую силу, увидим мотивационные пакеты, переориентированные на удаленную работу. Однако это не означает, что при смене рабочего места деньги уже не имеют значения. Напротив, зарплата была и остается одним из важнейших факторов, влияющих на принятие решения о предложении своей кандидатуры на вакантное место”, — считает Аувяэрт.