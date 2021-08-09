Предложения по зарплате выросли на 15 %: работникам сферы обслуживания — 1123 евро, ведущим специалистам — 2428 евро
Самая высокая зарплата предлагалась руководителям среднего звена и ведущим специалистам и достигала в среднем 2428 евро. В объявлениях, ориентированных на специалистов среднего уровня, предлагаемая зарплата достигала в среднем 1868 евро, для квалифицированных и профессиональных рабочих — 1702 евро, для работников сферы обслуживания и торговли — 1248 евро, а для подсобных работников — 1123 евро.
За последние два года больше всего выросли предложения по зарплате для специалистов высшего и среднего уровня квалификации. Более чем на 10 % выросли предложения по зарплате, ориентированные на профессиональных рабочих и работников сферы обслуживания и торговли.
Меньше всего выросли предложения по зарплате, ориентированные на подсобных работников, — всего на 5 % по сравнению с 2019 годом.
Открытое предложение зарплаты увеличивает число кандидатов на 66 %
”Публикация в объявлении о работе диапазона зарплаты обеспечивает в среднем на 39 % больше просмотров и увеличивает число кандидатов на 66 %, — привел статистику портала менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Таким образом, объявления о работе с открытым указанием зарплаты имеют существенное преимущество перед конкурирующими объявлениями, где диапазон зарплаты не указывается”.
”Последний год увеличил у людей желание более гибкой организации труда, чем прежде. По всей вероятности, мы и в дальнейшем, с ростом спроса на рабочую силу, увидим мотивационные пакеты, переориентированные на удаленную работу. Однако это не означает, что при смене рабочего места деньги уже не имеют значения. Напротив, зарплата была и остается одним из важнейших факторов, влияющих на принятие решения о предложении своей кандидатуры на вакантное место”, — считает Аувяэрт.
Хенри Аувяэрт добавил, что поскольку число предложений о работе быстро растет, то вновь возникла жесткая конкуренция за поиск лучших работников. ”Особенно важно указывать диапазон зарплаты в объявлениях по поиску работников в сфере торговли и обслуживания, где объявления с открытым указанием зарплаты собирают на 88 % больше кандидатов”.
Статистика сравнения зарплат основана на 10 867 объявлениях с открытым указанием заплаты, которые были опубликованы на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee. В качестве предложения по зарплате работодатели в основном приводят диапазон зарплаты, а не конкретную цифру, поскольку кроме основного оклада на предлагаемую оплату труда влияют еще и дополнительные выплаты. Кроме того, окончательные трудовые обязанности формируются в соответствии с навыками и опытом работника, что в свою очередь влияет на условия начисления зарплаты.
CVKeskus.ee — самый популярный в Эстонии портал поиска работы с самым большим количеством объявлений о работе, через который соискатели работы отправляют работодателям более 1,6 миллиона заявлений на вакансии в год. По состоянию на 6 августа на портале CVKeskus.ee опубликовано около 4000 предложений о работе, что на 43 % больше, чем на любом другом портале поиска работы в Эстонии.
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