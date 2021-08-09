За сутки в Эстонии прибавилось 147 случаев заражения коронавирусом

Среди новых заразившихся 112 человек, то есть 76,2% не прошли вакцинацию. У 7 заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 28 (19%) — завершен. Люди, не прошедшие вакцинацию, составляют 94,8% от всех сдавших тест.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 60 человек. 46 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавились 22, в Пярнумаа — 14, В Йыгевамаа и Вырумаа — по 8, в Ида-Вирумаа — 7 новых положительных результатов. В Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа добавились по пять, на Сааремаа и в Валгамаа — по четыре, в Йыгевамаа — 3, в Палвамаа и Рапламаа — по 2.

В Ляэнемаа и на Хийумаа ни одного нового случая заражения обнаружено не было. В 3 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 203,3 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,4% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 8 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 60 пациентов.

Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 62 года. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 36 человек (60%).

За сутки скончался один человек с коронавирусом — 81-летний невакцинированный мужчина. Всего в Эстонии умерли 1277 человек с коронавирусом.

Среди госпитализированных пациентов пять человек, то есть 8,3% полностью прошли курс вакцинации.

За сутки было введено 2066 доз вакцины. В общей сложности вакцинированы 667 215 человек, из которых 580 140 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 59,5%.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.