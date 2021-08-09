ПОЛНЫЙ СПИСОК | Смотрите, какие новые коронавирусные ограничения действуют с сегодняшнего дня

Для предотвращения распространения заболевания COVID-19 при проведении неконтролируемых в инфекционном плане мероприятий и деятельности допускается не более 50 участников в помещении и не более 100 на открытом воздухе. Обязанность доказывать свою эпидемиологическую безопасность лежит на самом человеке. Перед входом в здание или на территорию организатор должен сообщать, будет ли там проводиться проверка инфекционной безопасности.

Богослужения и религиозные обряды

С 9 августа проводить богослужения и религиозные обряды можно с учетом того, что в помещении в них может принимать участие до 50 человек, при этом помещение должно быть заполнено не более, чем наполовину. Проверку эпидемиологической безопасности среди участников религиозного обряда проводить не нужно, но в помещении, вне зависимости от количества присутствующих, нужно носить маску, соблюдать принцип рассредоточенности, придерживаться требований дезинфекции и других мер предосторожности, препятствующих распространению коронавируса.

Исключение не распространяется на проводящиеся в церквях концерты, в отношении них действуют те же правила, что и для других мероприятий. Это значит, что, если в помещении собирается более 50 зрителей, необходимо проверять эпидемиологическую безопасность.

Внутригосударственное паромное сообщение

В заведениях общепита на внутригосударственных паромах не будет необходимости проверять эпидемиологическую безопасность. Паром как общественный транспорт рассматривается в качестве единого помещения, в котором действуют одинаковые правила. Это значит, что в заведении общепита на пароме не нужно соблюдать ограничение на максимальное число посетителей и проверять эпидемиологическую безопасность, если их более 50. Как и в другом общественном транспорте, на пароме нужно носить маску.

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