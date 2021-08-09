В июне промышленные предприятия вновь увеличили объемы производства

Промышленность — это крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей промышлености: горнодобывающей, энергетики и обрабатывающей промышленности.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в сравнении с тем же периодом предыдущего года промышленное производство увеличивалось начиная с апреля. ”В июне в горнодобывающей промышленности можно было отметить хороший рост производства торфа и добычи камня. Продолжился рост объема производства и в обрабатывающей промышленности, на этот раз он составил 10%. В отличие от двух предыдущих месяцев база для сравнения с 2020 годом уже не была такой низкой. К июню прошлого года чрезвычайное положение, объявленное в связи с пандемией коронавируса, было отменено и можно было отметить восстановление промышленности”, — пояснила Бундер.

Производство увеличилось в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался в деревообработке (14,8%) и в производстве изделий из металла (13,4%), а также в производстве изделий из резины и пластмассы (38,7%), в производстве электрооборудования (21,4%), продуктов питания (2,1%) и строительных материалов (27,1%). При этом сократилось производство электронного оборудования, на что также повлияла высокая сравнительная база, то есть обстоятельство, что июнь 2020 года был месяцем с наибольшим объемом производства за полгода.

На внешний рынок было продано 67% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на фармацевтику и производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли в сравнении с июнем 2020 года на 16% и на внутренний рынок — на 17%.