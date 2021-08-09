Михкельсон посетит литовско-белорусскую границу

По словам Михкельсона, ситуация с нелегальными мигрантами, прибывшими на границу Литвы, — это серьезный кризис в сфере безопасности, за которым стоит попытка властей Беларуси преподать Литве жесткий урок. ”Ситуация уникальна для всех Балтийских государств. Цель гибридной атаки, направленной в первую очередь на Литву, но и на все Балтийское союзническое пространство в целом, — принудить международную общественность отказаться от введения санкций в отношении властей Беларуси и от поддержки гражданского общества Беларуси, — сказал он. — Подобные гибридные атаки дестабилизируют обстановку и разобщают. Они представляют серьезную угрозу безопасности государств”.

”Эстония активно помогала Литве. Важно продолжить тесное сотрудничество и активный обмен информацией. Мы должны показать, что международная общественность едина в желании противостоять проблеме, готова обеспечивать безопасность региона и продолжать поддерживать стремление народа Беларуси к свободе, — сказал Михкельсон. — Этим визитом мы подчеркиваем нашу солидарность с южным соседом — осуждаем деятельность режима в Беларуси и делаем все возможное, чтобы препятствовать гибридной атаке”.

По словам Михкельсона, в Вильнюсе председатели комиссий по иностранным делам также отметят годовщину с начала народной революции в Беларуси. По приглашению Светланы Тихановской они примут участие в приеме гражданского общества Беларуси.

Также пройдут встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и советниками премьер-министра Литвы Кястутисом Ланчинскасом и Галиной Ващенкайте.

В 11:45 председатели комиссий по иностранным делам дадут пресс-конференцию в Литовской школе пограничной службы в Мядининкае.