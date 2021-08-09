09.08.2021, 07:35
В Харьюмаа упавшего с электросамоката 12-летнего мальчика доставили в больницу(5)
Foto: Taavi Sepp
8 августа в 17:03 в Харьюмаа, в поселке Пеэтри произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок.
ДТП произошло на Вана-Тарту маантеэ, рядом с домом по адресу Вана-Вески, 33. На пешеходно-велосипедной дорожке упал с электросамоката 12-летний мальчик, который не справился с управлением.
Водителя самоката доставили Таллиннскую детскую больницу.
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