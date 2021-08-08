В Эстонии не собираются сокращать шестинедельный интервал между двумя дозами Pfizer

У бдительного телезрителя возникло подозрение, что в Эстонии искусственно продлевают промежуток между первой и второй дозой вакцины Pfizer, поскольку на сайте Европейского департамента лекарственных средств написано, что промежуток может быть три недели, а не шесть, как принято в Эстонии.

"Я предполагаю, что эти шесть недель были придуманы, когда было мало доз вакцины, чтобы у большего числа людей была возможность получить первую дозу. Я ходил получать первую дозу в Пярнуской больнице, и там мне сказали, что минимальный срок между двумя прививками — три недели, поэтому я и получил свою вторую дозу ровно через 21 день", — написал в редакцию "Актуальной камеры" житель Пярну.

"Каждый раз мы предлагаем пациентам интервал в шесть недель. Когда началась вакцинация в Эстонии, то между двумя дозами вакцины Pfizer был промежуток в три недели, но 10 марта комиссия по инмунопрофилактике решила увеличить его до шести недель", — пояснила старшая медсестра Пярнуской больницы Кайе Кютт.

Член экспертной комиссии по иммунопрофилактике, семейный врач Марье Оона указала на то, что медицинские данные говорят о предпочтительности увеличенного интервала между двумя дозами препарата: "Мы постоянно следим за новыми данными, и они показывают то, что если интервал между двумя дозами длиннее, то титр антител выше. Если говорить о дельта-штамме, то мы следим за данными в реальном времени, и если сравнивать данные мониторинга из Великобритании, где интервал между двумя вакцинами длиннее, то там показатели эффективности вакцины немного выше, чем в Израиле, где интервал меньше", — сказала Оона.