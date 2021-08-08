Департамент транспорта стал перед регистрацией автомобиля проверять его пробег: чем это грозит и кому?

”Если же историю автомобиля невозможно выяснить, нужно взвесить, разумно ли тогда его покупать?” — подчеркивает Парве.

Для того, чтобы узнать реальный пробег авто, можно сделать 1) официальный запрос в АРК той страны, откуда автомобиль, 2) запрос в официальное представительство той марки, к какой относится заинтересовавший вас автомобиль, 3) запрос в другие фирмы, оказывающие услуги проверки прошлого подержанных машин.

”Если, например, вы купили в Литве машину и привезли сюда, а при контроле выяснится, что показания одометра не соответствуют действительности, вас ждут дополнительные траты. Нужно будет в мастерской привести их в соответствие с тем, что в зарубежных базах данных. А также, скорей всего, надо будет чаще обслуживать машину, чем вы предполагали, потому что чем больше пробег, тем регулярнее надо возить ее в сервис и больше ремонтировать”, — говорит Парве, призывая перед покупкой быть всегда осторожными и все перепроверять.

Нововведение касается всех владельцев машин, которые ввезли их из-за границы или заказали себе авто за рубежом и теперь хотят его в Эстонии зарегистрировать.

”Владельцу машины нужно в таком случае обратиться в мастерскую, чтобы привести показатели одометра в соответствие с информацией в зарубежных базах данных, — говорит он. — Цель этого всего — предотвратить подделывание данных о пробеге машины и манипуляции покупателем с целью выманить у него побольше денег за авто. Плюс нужно помнить о защите окружающей среды, о том, что машины с большим пробегом нужно чаще обслуживать, иначе больше риск попасть в аварию”.

Ведущий эксперт Департамента транспорта Райт Парве разъясняет: с 5 июля они больше не регистрируют в Эстонии автомобили, чьи показатели одометра — меньше, чем реальный пробег, указанный в базах данных.

Департамент транспорта решил заняться этой проблемой и отныне перед регистрацией проверяет по своим базам данных пробег ввезенных в Эстонию авто. Покупатели радуются, нечестные продавцы ищут новые возможности для бизнеса. Но, как выясняется, из-за этой инициативы простые люди, желающие купить подержанную машину, тоже могут лишиться денег.

Но тех, кто до 5 июля купил себе подержанную машину, привезенную из-за границы, и уже зарегистрировал ее, это не коснется — закон обратной силы не имеет.

Может ли это привести к подорожанию?



Исполнительный директор AMTEL Арно Силлат говорит, что у данного нововведения — позитивное влияние. Поскольку поток машин со скрученным пробегом после этого сузится и, в конце концов, иссякнет.

”В конечном итоге покупатели выиграют — ведь подержанные автомобили приобретают преимущественно простые люди, — говорит специалист. — И в целом в плюсе останутся все

автовладельцы в Эстонии, поскольку цены на б/у машины будут больше соответствовать действительности. Много лет авто со скрученным пробегом с ними нечестно конкурировали”.

Как узнать честного продавца подержанных машин? Во-первых, ознакомиться с таблицей одобренных Транспортным департаментом фирм. Во-вторых, помнить: хороший продавец после того, как ввез машину в Эстонию, зарегистрирует ее здесь и поставит на учет, взяв на себя ответственность за показания одометра.

”Нечестный продавец под разным соусом попытается продать незарегистрированное авто, — говорит Силлат. — И в таком случае весь риск действительно ложится на покупателя. А возможности обратиться в Департамент защиты потребителя и технадзора у него уже не будет”.

Сейчас в Эстонии — 817 000 легковых автомобилей. И поначалу данная инициатива может привести к подорожанию подержанных авто. Цены местных машин приблизятся к более реальным, и исчезнет нечестная конкуренция с привезенными из-за границы авто со скрученным пробегом.

”Случаев, когда после покупки вдруг выяснялось, что пробег скручен, — очень много, — подчеркивает Силлат. — Я как представитель AMTEL постоянно участвую в заседаниях комиссии по защите прав потребителя. По оценке Департамента транспорта, примерно у половины легковых машин в Эстонии были проведены манипуляции с показаниями одометра. Когда этому положат конец, ситуация улучшится, и обманутых покупателей будет все меньше и меньше”.

35 евро или море слез



Однако не стоит думать, что теперь нечестные продавцы не будут обманывать покупателей подержанных автомобилей. Скрученный пробег — лишь верхушка айсберга. Все равно перед покупкой надо проверять машину. В большинстве фирм, где делают техосмотр, такая услуга стоит 35 евро.

”Такая проверка очень часто выявляет, что машина — не в порядке, — говорит Марго, сотрудник E-Tehno в Ласнамяэ. — К нам привозят на осмотр авто с соседних площадок, а они там зачастую не очень хорошие. Мы всегда честно говорим покупателю о минусах. И лучше заплатить 35 евро, чем потом потерять гораздо большую сумму, купив убитую машину”.

Он рассказывает про дамочку, которая купила очень красивый снаружи автомобиль, а потом привезла к ним на осмотр.

”Подняли — а там все прогнило, ничего целого уже нет, — говорит Марго. — А снаружи все блестит-сверкает. Ох, как она плакала! Было целое море слез. Ну где же она была раньше? Осмотр надо все же проводить перед покупкой, а не после”.