08.08.2021, 18:54
В Эстонию в вагоне с удобрениями пытались ввезти 7500 пачек белорусских сигарет(16)
Foto: Andres Putting
Сотрудники таможенного поста ЖДПП Ивангород Кингисеппской таможни совместно с отделением пограничного контроля Ивангород-железнодорожное пресекли незаконное перемещение 7500 пачек сигарет через российско-эстонскую границу, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
При таможенном досмотре железнодорожного вагона с минеральными удобрениями (нитрат аммония) выявлено пятнадцать брикетов с сигаретами, завернутых в черную пленку.
В вагоне поезда, следовавшего из России в Эстонию, таможенники извлекли 4 000 пачек сигарет ”NZ Gold” и 3 500 пачек сигарет ”Queen” с акцизными марками Республики Беларусь.
Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 200 тысяч рублей (около 2300 евро — прим. ред.).
Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.