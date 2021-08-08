08.08.2021, 18:21
ВИДЕО | В Латвии упал самолет, при крушении погиб гражданин Литвы
В воскресенье в Цесисском крае произошла авария частного самолета, в которой погиб гражданин Литвы, сообщает LTV со ссылкой на Управления гражданской авиации и Госполицию, пишет RusDelfi.lv.
Авария произошла в Приекульской волости Цесисского края во время взлета.
Сообщение о крушении самолета полиция получила примерно в 13:30. В самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб при крушении, пассажир с травмами доставлен в больницу.
Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев сообщил агентству LETA, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал с аэродрома в Приекули.
Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, после аварии один человек выбрался из самолета собственными силами, а другого вытащили мертвым.
В связи с происшествием Государственная полиция возбудила уголовное дело.