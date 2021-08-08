ФОТО | Ironman 70.3 в Таллинне выиграл Кевин Вабаорг

Соревнования выиграл Кевин Вабаорг, который преодолел дистанцию за три часа 53 минуты и 3 секунды, опередив ближайшего конкурента более чем на две минуты.

Второе место занял Риналдс Слуцкис с результатом 3:55,12, а бронза досталась еще одному эстонскому спортсмену Тиммо Йерету с результатом 3:57,51.

Ironman 70.3 означает, что дистанция соревнований в два раза короче стандартной, т.е. участникам нужно проплыть 1,9 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,1 км.

На состоявшихся в субботу соревнованиях Ironman Tallinn на обычной дистанции победу одержал немец Том Хоенадль у мужчин и британка Элизабет Денком у женщин.