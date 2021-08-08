Пыхья-таллиннский KopliFest отметит день народов(2)
”В этом году программу KopliFest мы составляем вместе с Международным объединением национально-культурных обществ ”Лира”, и главной темой фестиваля станет культура разных народов. В Пыхья-Таллинне живут представители более 60 национальностей, и многие из них готовы познакомить со своим образом жизни и культурой в коплиском парке Казе. Гостей фестиваля ждут песни, танцы и вкусная еда от представителей различных национальностей, живущих в Пыхья-Таллинне”, — сказала Мануэла Пихлап, исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна.
KopliFest откроется в 12 часов в rоплиском парке Казе. Фестиваль продолжат различные национально-культурные общества с музыкально-танцевальной программой. Например, на сцене выступят лезгины, свои танцы представят корейцы и узбеки, а белорусские и татарские группы исполнят красивые песни. Чуваши, цыгане, славяне, молдаване и другие народы также представляют яркие фрагменты своего древнего культурного наследия. В 17 часов на сцену выйдет фольклорный ансамбль Svjata Vatra.
На молодежной площадке во дворе Пыхья-таллиннского молодежного центра (Копли, 98) среди прочих будут представители Департамента полиции и погранохраны с мастер-классом на тему безопасной езды на самокате и Транспортный департамент с крутящейся машиной. Попробовать свои силы можно будет в мастер-классах по паркуру и слэклайну. На месте также будет Пыхья-таллиннский молодёжный центр и Таллиннская Коплиская школа по интересам с различными занятиями.
В 13 часов неподалеку от главной площадки ворота откроет исторический Народный дом Копли (Копли, 93) со своей программой, где в 18 часов можно будет посмотреть фильм PõhjaKino ”Форпост”. По традиции для экскурсий будет открыто Коплиское трамвайное депо, где можно будет проехать на трамвае через мойку.
Главной ареной фестиваля станет rоплиский парк Казе, в котором велись работы в прошлом и этом году. В результате работ в парке площадью 7,2 га обустроена главная площадка, детские площадки, спортзал под открытым небом, скейт-парк и площадки для выгула собак
Организаторы просят приходить на фестиваль без машины и здоровыми. До площадок KopliFest ходят трамваи № 1 и № 2, автобус № 72 и автобус № 73. Из-за ограничений в связи с распространением Covid-19 программа мероприятий и условия их проведения могут меняться.