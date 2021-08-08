ФОТО | На вакцинацию без регистрации у Maxima XXX в Ласнамяэ выстроилась очередь

Как писал RusDelfi ранее, вакцинация в Ласнамяэ без регистрации идет с 4 по 19 августа. Вакцинационный автобус останавливается в более чем 10 микрорайонах Ласнамяэ.

Жители Ласнамяэ охотно приняли предложение вакцинироваться от коронавируса без регистрации. В первый день врачебный центр Qvalitas прививал в районе Раадику. За день вакцину получили 515 человек. Во второй день возле парковки центра Юмера — 486 человек.

Процесс простой: не нужно регистрироваться, достаточно прийти на место с ИД-картой и выбрать вакцину (Pfizer — 2 дозы, Janssen — 1 доза). После бесплатной прививки 15 минут подождать возле медсестер и пойти домой.

Расписание работы вакцинационного автобуса в Ласнамяэ:

Понедельник, 9.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Rimi на Ляэнемере теэ, 2c

Вторник, 10.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Grossi на Паазику, 2a

Среда, 11.08, с 11 до 19 часов, площадь за культурным центром Линдакиви (Коорти, 22)

Четверг, 12.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Vikerlase (Викерласе, 19)

Пятница, 13.08, с 11 до 19 часов, у легкоатлетического холла на Пунане, 45

Суббота, 14.08, с 10 до 17 часов, и воскресенье, 15.08, с 10 до 16 часов, на променаде Паэ (Паэ, 74)

Понедельник, 16.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Maxima на Смуули теэ, 9

Вторник, 17.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Maxima на Паэпарги, 57

Среда, 18.08, с 11 до 19 часов, парковка управы района Ласнамяэ (Палласти, 54)

Четверг, 19.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Sikupilli (Тарту мнт, 87)