В воскресенье утром цены на электроэнергию в Эстонии снизились почти до нуля

В три часа утра по эстонскому времени биржевые цены упали до 0,67 евро за мегаватт-час, а в шесть утра — до 0,04 евро.

Однако уже к 11 утра цена подскочила до 22,89 евро, а к восьми вечера воскресенья она составит 62 евро за мегаватт-час.

В субботу средняя стоимость электроэнергии составила 63,74 евро за мегаватт-час, а в пятницу — 77,08 евро.

Управляющий энергетическим портфелем Alexela Калви Ныу пояснил, что падение цен утром 8 августа было связано с большим объемом выработки ветрогенераторами в соседних странах.