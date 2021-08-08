Франция усложнила жизнь невакцинированным. Что произошло?

Французские власти надеются, что расширение действия "санитарного пропуска" побудит сограждан активнее вакцинироваться и сможет предотвратить четвертую волну коронавируса, начала которой опасаются из-за быстрого распространения чрезвычайно заразного дельта-варианта. В последние недели во Франции существенно возросло ежедневное число заражений: с трех тысяч в начале июля оно повысилось до более чем 20 тысяч в начале августа. Так что правительство всеми силами стремится достичь коллективного иммунитета в стране, о котором, по мнению вирусологов, можно говорить в том случае, если доля вакцинированного населения превышает 80%.

Теперь без этого документа нельзя будет поесть в ресторане или выпить в баре (в том числе, и на открытых террасах). Кроме того, станет обязательной вакцинация против коронавируса для медицинских работников и тех, кто работает с людьми, входящими в группы риска. Те лица, кто не будет соблюдать это требование, рискуют быть отстраненными от работы — без сохранения заработной платы.

С 21 июля "санитарные пропуска" уже стали необходимым условием для похода на культурные и спортивные мероприятия с числом посетителей более 50 человек — в музеи, библиотеки, кинотеатры, на концерты и стадионы или, к примеру, на Эйфелеву башню. С 1 августа QR-коды должны предъявлять пассажиры внутренних и международных авиа- и наземных рейсов.

С 9 августа во Франции посетителям ресторанов и кафе придется предъявлять цифровой "санитарный пропуск" (Pass Sanitaire) или, иными словами, ковид-сертификат: приложение на смартфоне с QR-кодом, которое свидетельствует о том, что человек прошел полную вакцинацию. В качестве альтернативы необходим негативный результат свежего ПЦР-теста или заключение врача о перенесенном в течение последних шести месяцев ковиде.

С начала пандемии парижскому ресторатору Сильвану Бело пришлось нелегко: годовой оборот в 2020 году снизился на 60%. С лета этого года дела, казалось бы, постепенно снова пошли в гору. Но теперь владельцу кафе "Франкур" на Монмартре придется столкнуться с еще одним препятствием на пути возвращения к привычному ведению бизнеса.

Акции протеста третьи выходные подряд



Владелец ресторана Сильван Бело согласен с тем, что от коронавируса нужно прививаться — он сам полностью вакцинирован, и у всех его сотрудников — а в ресторане работают 20 человек — есть, как минимум, одна прививка. Но Бело опасается, что новые правила причинят вред его бизнесу. "Кое-кто из наших клиентов уже сказал, что больше не придет, — рассказывает он. — Далеко не все хотят вакцинироваться или каждые 48 часов делать ПЦР-тест. Наш оборот уже и без того на 30% ниже уровня, которого мы обычно достигаем летом, потому что в этом году в Париже гораздо меньше туристов".

32-летнего Бело особенно удручает тот факт, что принятые правительством ограничительные меры начинают действовать всего спустя два месяца после того, как он снова смог открыть ресторан. Этому предшествовали долгие месяцы локдауна: "Мы ужасно обрадовались тому, что снова сможем принимать клиентов внутри помещения, а не только на открытых террасах — ведь это означало, что у нас будут посетители и в дождливую погоду".

Парижский ресторатор — не единственный, кто недоволен решением властей ввести ковид-сертификаты. С тех пор как президент Эмманюэль Макрон 12 июля объявил о новых правилах, десятки тысяч французов третьи выходные подряд выходят на акции протеста. Демонстранты считают, что их личная свобода находится под угрозой, а некоторые даже говорят о сегрегации в обществе. Они призывают правительство отменить "санитарные пропуска" и смягчить требования вакцинации для медицинских работников.

Большинство французов поддерживают ковид-сертификаты