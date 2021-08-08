ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Тойла BMW врезался в дерево: водитель погиб на месте

Центр тревоги получил сегодня ночью около 2:15 сообщение, что в Ида-Вирумаа на 15-м километре дороги Сака-Онтика-Тойла съехал с дороги и врезался в дерево автомобиль BMW. Столкновение было настолько сильным, что управлявший автомобилем мужчина погиб на месте происшествия. Полиция пояснила, что за рулем был 27-летний местный житель, мужчина был в машине один.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Эрго Соосаар сказал, что учитывая масштабные повреждения машины, скорость езды не могла быть маленькой. "Сейчас мы знаем, что авария произошла на пологом повороте. Ремень безопасности водителя не был пристегнут, и летняя резина на машине не соответствовала требованиям, потому что была чрезмерно изношена", — описал Соосаар.

"Какие именно факторы могли привести к тому, что водитель не справился с управлением машиной, это мы выясним в ходе дальнейшего расследования. Вместе с тем дальнейшее расследование и экспертиза дадут ответ на вопрос, был ли водитель трезв", — сказал оперативный руководитель.