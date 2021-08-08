За сутки в Эстонии прибавилось 126 случаев заражения коронавирусом

Из прибавившихся за сутки зараженных 74,6% — невакцинированные, 5,6% — с незаконченной вакцинацией и 19,8% с завершенным курсом вакцинации. Из нуждающихся в стационарном лечении пациентов 90,4% не вакцинированы.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 60 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 45 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 13, в Вильяндимаа — 12, в Рапламаа — 11, в Пярнумаа — девять, в Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Вырумаа — по четыре, в Йыгевамаа — два и в Пылвамаа — один. В остальных пяти уездах новых случаев заражения не выявлено. В шести случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 197,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,4%.

За сутки в больницах открыли четыре новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 52 пациента. Из нуждающихся в стационарном лечении людей не вакцинированы 47, что составляет 90,4% из зараженных коронавирусом пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 63 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 32 человека (61,5%). Смертельных случаев за сутки не прибавилось.

За сутки ввели 3 539 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 665 497 людям, курс вакцинации завершен у 579 386 человек. Охват людей старше 70 лет как минимум одной дозой вакцины — 69,9%. В возрастной группе 70+ более 65% вакцинированы во всех уездах, за исключением Харьюмаа (64,6%) и Ида-Вирумаа (43,7%).

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