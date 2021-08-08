Тюрьма, заграница, партия. Что стало с экс-кандидатами в президенты Беларуси?

Согласно данным ЦИК, она на выборах собрала 10,12 % голосов, в то время как Лукашенко — 80,10%. 11 августа Тихановская пошла подавать жалобу на результаты выборов в ЦИК, но на следующий день оказалась в Литве . Там она инициировала создание Координационного совета, а затем довольно быстро был организован офис и кабинет представителей Светланы Тихановской.

За два месяца до выборов был арестован и главный фаворит избирательной кампании — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико . Недавно Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы, как было сказано, за легализацию средств, полученных преступным путем и получение взятки. Сейчас он отбывает наказание в колонии №1 в Новополоцке.

По уголовному делу Тихановского проходит оппозиционер Николай Статкевич. Он собрал команду из 30 человек, которые должны были получить статус кандидатов только для того, чтобы использовать кампанию для законных митингов и встреч с людьми. Сами же выборы планировалось бойкотировать. Ни один из них, как и сам Статкевич, зарегистрированным кандидатом не стал. Сейчас Статкевичу и Тихановскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Одним из первых был арестован блогер, автор YouTube -канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Блогера обвиняют в нарушении сразу четырех статей УК. В заключении Тихановский находится уже больше года, и только в конце июня суд начал рассматривать его дело, правда, в закрытом режиме.

Президентская кампания 2020 года в Беларуси была самой интересной в истории страны. Свое желание баллотироваться в прошлом году первоначально изъявили 55 человек — рекордное количество за всю историю выборов в республике. Среди них было довольно много известных имен. Однако стать кандидатом в президенты и дойти до голосования 9 августа получилось только у пятерых. Что стало с теми, кто собирался побороться за кресло президента Беларуси?

Анна Канопацкая рассказывает, что, как и раньше, получает удовольствие от жизни, работает и путешествует: "Сейчас больше по профессии (Анна юрист — Ред.), сопровождаю крупные европейские инвестиционные проекты, но не оставила и политическую деятельность". В прошлом году, по ее словам, она зарегистрировала Общественный центр законодательных инициатив, работа которого состоит в разработке изменений законодательства, в том числе направленных на "минимизацию негативных последний санкций", а также подготовку предложений по реформе Конституции .

Остальных трех кандидатов в президенты в электоральную кампанию называли "спойлерами" — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. Согласно официальным данным, они на выборах собрали около 1% голосов, но все трое не признали результаты и подавали официальные жалобы в ЦИК. За время протестов и репрессий никто из них не был арестован, они до сих пор живут в Беларуси.

Сейчас супруги Цепкало проживают в Риге и продолжают общественно-политическую деятельность. За границей Валерий создал Белорусский демократический форум — интернет-платформу, на которой пользователи могут инициировать обсуждение того или иного вопроса или высказаться по ранее предложенной теме. А Вероника Цепкало курирует фонд поддержки белорусских женщин.

В стране оставалась супруга политика, Вероника Цепкало, которая продолжала предвыборную кампанию в составе объединенного штаба Светланы Тихановской, однако в ночь на 9 августа уехать из Беларуси пришлось и ей.

Сейчас Тихановскую называют лидером белорусской оппозиции. За месяцы, проведенные за границей, она встретилась с более чем 30 президентами и премьерами западных государств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент США Джо Байден и другие. Офис Тихановской лоббирует введение европейских и американских санкций, оказывает помощь пострадавшим в Беларуси и продолжает политическую борьбу.

Во время кампании Канопацкую называли самым эксцентричным политиком из-за ее ярких образов и высказываний. В феврале она выступала с речью на Всебелорусском народном собрании, довольно резко отзывается о деятельности оппозиции. "Никогда не буду участвовать в марионеточном спектакле, который ставят в Беларуси прокремлевские олигархические структуры. Я за то, чтобы Беларусь была независимым суверенным демократическим государством на европейском пути развития, но никто из них (действующих политиков — Ред.) никогда не провозглашал эти цели — наоборот просили помощи у России", — говорит Канопацкая и подчеркивает, что считает себя реальным оппозиционным деятелем.

Дмитриев ведет стримы и создает партию

Экс-кандидат Андрей Дмитриев хоть пока и находится на свободе, но говорит, что постоянно ожидает ареста, и это действует довольно изнуряюще на него и его семью. Дело в том, что совсем недавно в общественное объединение "Говори правду", которое он возглавляет, пришли силовики с обыском — теперь офис опечатан, счета арестованы.

Весь этот год, по словам Дмитриева, он занимается тем, что пытается показать людям, что в этих тяжелых условиях необходимы солидарность и взаимная поддержка: "Пытаюсь объяснять людям, что происходит. С сентября по декабрь я выходил в стримы каждый день, сейчас интенсивность событий не такая, делаем их 2 раза в неделю". Дмитриев также говорит, что продолжает ездить по регионам и встречаться с активом, но не публично и уже не в таком масштабе, ведь многие региональные лидеры были вынуждены уехать.

Кроме того, Дмитриев принимал активное участие в съезде народных представителей "Сход", которое задумывалось как альтернатива Всебелорусскому народному собранию, а сейчас работает над созданием партии "Наша партия" и не собирается уезжать из страны. "Есть внутреннее чувство, что я должен быть здесь, но это не значит, что мне не страшно", — говорит Дмитриев.

Черечень встречается с Кочановой и готовится к выборам

Глава Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень все так же продолжает возглавлять партию и не согласен, что его деятельность перестала быть заметной: "Я резко высказываюсь в интернете по поводу нынешней ситуации, и мои высказывания для многих кажутся на грани". В последнее время он объезжал региональные структуры партии и зарегистрировал Бизнес-ассоциацию. Кроме того, Черечень неоднократно принимал участие в протестных маршах, хотя и отмечает, что протест в Беларуси проиграл.

В октябре 2020 года Сергей Черечень подвергался жесткой критике за встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Однако экс-кандидат говорит, что и тогда, и сейчас видит своей задачей инициировать переговорный процесс между властью и обществом с участием международных посредников. По словам Черечня, он неоднократно предлагал помощь оппозиции за границей, но ее представители никак не реагировали.

"Я делаю только то, что считаю необходимым. Если власть жестит, то я буду об этом говорить. Если оппозиция где-то перегибает палку, нагнетает обстановку, я тоже буду об этом говорить", — заявляет он. Кроме того, Черечень планирует участвовать в будущих электоральных кампаниях, которые ожидаются в 2023 году.