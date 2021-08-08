Конец прекрасной эпохи. Российская художественная гимнастика впервые за 25 лет осталась без золота и в командном первенстве

Сначала — Линой Ашрам из Израиля, опередившая россиянку Дину Аверину в личном первенстве. Теперь — сборная Болгарии, которая была выше сборной России и в квалификации и в основной программе. 44,550 против 44,200 у россиянок сегодня — преимущество вполне убедительное.

Россия была лучше на пяти (!) олимпиадах подряд, начиная с Сиднея-2000. Возглавляемая жесткой Ириной Винер, российская художественная гимнастика приучила спортивных чиновников заранее записывать две золотые медали в копилку сборной. В Токио эта серия прервалась.

В интервью для РИА Новости Ирина Винер свалила всю вину на предвзятое судейство: ”Все понимали, что поражение российских художниц на Олимпиаде в Токио должно было случиться, было задание остановить гегемонию России. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила”.

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