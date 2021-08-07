Департамент полиции и погранохраны усилил контроль в приграничных районах(12)
„Я разговаривал сегодня с министром внутренних дел Латвии, с которым на фоне событий в Литве мы держали постоянный контакт. Учитывая, что течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 28 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", – отметил министр внутренних дел Кристиан Яани.
Подполковник полиции отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар сказал, что, оценив происходящее в Латвии, было принято решение еще больше усилить пограничный контроль.
„Основной фокус Департамента полиции и погранохраны – на внутренних границах, но выборочные проверки патрули будут делать по всей Эстонии. Основательные проверки будут проводиться в портах, так как мы не можем исключaть, что незаконно мигрирующие люди постараются найти через Эстонию путь в Северную Европу. Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт", – рассказал Утсар и добавил, что если кто-нибудь заметит в приграничном районе группу людей, похожих на иностранцев, в отношении которых возникнет подозрение, что они могли незаконно пересечь границу, об этом следует сообщить на номер 112.
„Департамент полиции и пограничной охраны постоянно следит за ситуацией на границе Эстонии, чтобы заметить изменения, которые могли бы указывать на возможную опасность незаконной миграции. При изменении ситуации мы готовы применить дополнительные меры, чтобы при необходимость защитить границу Эстонии еще надежнее", – добавил Утсар.