Департамент полиции и погранохраны усилил контроль в приграничных районах

„Я разговаривал сегодня с министром внутренних дел Латвии , с которым на фоне событий в Литве мы держали постоянный контакт. Учитывая, что течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 28 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии . Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", – отметил министр внутренних дел Кристиан Яани.

„Основной фокус Департамента полиции и погранохраны – на внутренних границах, но выборочные проверки патрули будут делать по всей Эстонии. Основательные проверки будут проводиться в портах, так как мы не можем исключaть, что незаконно мигрирующие люди постараются найти через Эстонию путь в Северную Европу. Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт", – рассказал Утсар и добавил, что если кто-нибудь заметит в приграничном районе группу людей, похожих на иностранцев, в отношении которых возникнет подозрение, что они могли незаконно пересечь границу, об этом следует сообщить на номер 112.