Нападение в Токио: мужчина хотел убить "счастливых женщин"

По предварительным данным, одна из пострадавших — студентка — получила серьезные ранения; еще девять человек доставлены в больницы с менее серьезными травмами.

Японская газеты Sankei пишет, что 36-летний подозреваемый сказал полицейским: "Я почувствовал, что хочу убивать женщин, выглядящих счастливыми, около шести лет назад. Неважно, кто бы это был, я просто хотел убить много людей".

Мужчина напал на пассажиров поезда возле станции Сейджогакуэн на западе Токио около 20:40 по местному времени в пятницу.

Один из очевидцев рассказал телеканалу NHK, что люди вдруг начали бежать в его сторону, перебегая из одного вагона в другой.

По данным телеканала, у нападавшего также были приготовлены масло и зажигалка, с помощью которых он якобы намеревался устроить пожар в вагоне.

Машинист совершил экстренную остановку, услышав шум из пассажирских вагонов. После этого нападавший спрыгнул на рельсы и скрылся, а сотрудники метрополитена сопроводили пассажиров до ближайшей станции.



Позже мужчина зашел в магазин, где сообщил персоналу, что это он подозревается в происшествии из новостей и что он устал прятаться. Сотрудник магазина увидел пятна крови на его одежде и вызвал полицию, пишут местные СМИ.

В субботу утром правоохранители подтвердили, что задержали мужчину в возрасте от 30 до 40 лет, однако не сообщили никаких дополнительных подробностей.



В Токио действуют усиленные меры безопасности в связи с проведением Олимпийских игр.

Япония считается одной из самых безопасных стран в мире, насильственные преступления происходят редко, однако в последние годы здесь произошло несколько нападений с ножом.

Например, в 2019 году, мужчина напал на группу школьников, ожидавших автобус в Кавасаки. Тогда два человека погибли, около 20 были ранены.

В 2018 году мужчина с ножом убил пассажира скоростного поезда и ранил еще двух человек.

А двумя годами ранее, в 2016-м, бывший сотрудник пансионата для инвалидов убил 19 человек и ранил больше 20.