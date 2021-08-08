Со вкусом долларов и пиццы и 40-градусное — бармен Põhjala вспомнил самые необычные сорта пива

"Это 16-градусный имперский Stout, в составе которого измельченная замороженная пицца и долларовые купюры, которые были прогреты в печи и стерты в порошок. Я не представляю, как можно додуматься до этого. Но было очень вкусно.

Еще было прикольное пиво из Бельгии. Оно называлось Cuvee Delphine On Steroids AKA Pablo Escobar. Это 40-градусное пиво. Оно было выдержано в бочке из бурбона пять лет, потом пять лет дображивало в бутылке. Там большими буквами написано, что в нем не будет оксидации газов. Стоит около 120 евро. Его надо пить рюмками, очень мерзко. Второй раз пробовать бы не стал", — сказал Ярослав.

Также он пояснил, что такое IPA — один из самых популярных сортов пива сейчас. "Это Indian pale ale. Британцы очень любили пиво. Его нужно было отправлять в Индию, колонию Великобритании. Любое пиво, которое они отправляли кораблями, из-за тряски портилось, и его невозможно было пить. Поэтому рецепт сделали поплотнее, добавили больше хмеля и градусов. И тогда оно доходило до колоний, и им могли насладиться колониальные войска и англичане, живущие там. Так и назвали: Indian pale ale. Это популярная, отчасти правдивая легенда.

Porter — в 18-19 веке был одним из самых ходовых напитков в Англии. Особенно был популярным среди работяг из порта. Пиво было слабоалкогольным, как правило. Поэтому его пили вместо воды. Еще был ”экспортный” вариант, который был крепче, так как его нужно было перевозить. В те времена в основном все были перманентно пьяные. Никто не мог сказать тебе, что это плохо. Выпил, тебе хорошо — значит, можно пить дальше", — считает бармен.