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07.08.2021, 15:54

"Железным человеком" в Таллинне признан немец Том Гогенадль

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Победитель Ironman 2021
Победитель Ironman 2021
Foto: Rauno Volmar
На соревнованиях по триатлону Ironman в Таллинне победил немец Том Гогенадль.

В субботу и воскресенье в Таллинне по всему городу проходят соревнования Ironman. Cпортсмены стартовали с заплыва в озере Харку, затем проехали 180 километров на велосипеде, а завершилось все марафоном на 42 км.

Спустя 8 часов и 28 минут к финишу первым прибыл немец Том Гогенадль.

Второе и третье место заняли британцы — Мэттью Бруук и Джеймс Эллис.

Первым из эстонцев финишную черту пересек Матт Раммо, у него 17 место.

Несмотря на ужасную погоду, дождь и ветер, жители Таллинна активно поддерживают спортсменов. Многие выстроились вдоль трассы и всячески подбадривали триатлонистов.

Cмотрите галерею с мероприятия:

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