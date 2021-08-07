Юлия Соммер: противники вакцинации тоже защищают свою жизнь и здоровье своих близких

Противники вакцинации тоже защищают свою жизнь и здоровье своих близких. Они не уверены в безопасности вакцины и опасаются побочных эффектов от нее. Негативное отношение к вакцинации от COVID-19 объясняется целым рядом факторов, от низкого социального доверия до веры во всемирные заговоры. Но больше всего людей пугает экспериментальный характер вакцин от малоизученной болезни.

Сторонников вакцинации защищают свою жизнь. Они привились ради собственной безопасности и безопасности своей семьи. Они верят, что если бы не прививки в целом, то очень многие страшные заболевания (корь или туберкулез, например) поглотили бы мир без остатка. Эти люди хотят жить прежней жизнью, без ограничений и локдаунов. Иметь право посещать массовые мероприятия и путешествовать.

СМИ радостно бомбят негативом общество, разделяя его на два лагеря. Нас давно поделили по национальному признаку, а сейчас еще и на ”привитых” и ”не привитых”. Но сколько ни говорите о правоте одних или других, оценка опасности вакцин складывается у людей из личного опыта, опыта близких и знакомых. Любой пост в соцсетях на тему вакцинации обрастает всепоглощающей злостью от неприятия мнения оппонента. Мир утопает в гневе и эмоциях, особенно это касается дискуссий вокруг вакцины.

Случаи заболевания COVID-19 по миру превысило 100 миллионов. Эксперты в области здравоохранения трубят об острой необходимости вакцинировать максимально возможное количество человек с целью остановки распространения вируса. Чем больше уровень циркуляции вируса среди населения, тем выше вероятность его мутаций. Новые штаммы становятся всё заразнее, а вакцинация всё больше приобретает характер гонки. Только вот скорость разработки вакцин и отсутствие времени на их тестирование вызывает у людей много вопросов.

О вирусе COVID-19 мы узнали полтора года назад. О вакцинах, призванных ему противостоять, еще позже. Кто бы ни создал ”корону”, природа или человек, этот вирус существует. Живет, развивается, мутирует, рождает новые штаммы.

С 9 августа в Эстонии вступают в силу новые ограничения, утвержденные правительством: проводить и посещать массовые мероприятия смогут люди, которые прошли полный курс вакцинации, переболели COVID-19 или получили негативный результат теста на коронавирус. Будет ли эффективен этот ход конем, предпринятый правительство? Я считаю, что нет.

Ученые, изучавшие крупную вспышку Covid-19, выяснили, что вакцинированные люди, заразившиеся коронавирусом, являются такими же разносчиками инфекции, как и не привитые.

Это говорит о том, что паспорта вакцинации мало. Перед походом в кино или кафе делать PCR- тест за 58 евро — тоже так себе финансовое удовольствие. Пожалуй, самый простой способ — это экспресс-тесты за символическую плату на входе в заведения или на мероприятие, который должны сдавать абсолютно все люди. Таким образом, можно будет предположить, что в заведении нет заразившихся.

С одной стороны — это вариант, с другой — новые проблемы. Где будут находиться люди, ожидающие результата? А если тест покажет позитивный результат? Как сообщать об этом? Как ожидающие рядом люди поведут себя в этот момент?

Не стоит забывать, что PCR- тест показывает, что человек уже болен. В инкубационный же период человек не знает о болезни, ведь тест ничего не показывает. Но он уже является носителем и распространителем вируса. А значит любой из предложенных вариантов тестирования не дает гарантии сдерживания болезни.

Но ведь наша цель — это не разделить общество на два противоборствующих лагеря, а победить болезнь и распространение вируса! Не так ли?

Переливание плазмы крови доноров с антителами к COVID-19 — один из потенциально эффективных методов лечения коронавирусной инфекции. Антиковидную плазму придумали переливать в Китае, широко используют в США, а также включили в российские рекомендации по лечению COVID-19.