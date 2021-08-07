Мост возле ”Красной деревни” в Ласнамяэ стал ”зеленым”

”Безопасная и функциональная жилая среда должна быть комфортной и зеленой, и одним из ярчайших доказательств этого утверждения является созданное на мосту Паэ озеленение. В прошлом году мы начали с создания всего лишь одного ”зеленого” моста, нынче через Лаагна теэ будут перекинуты уже четыре озелененных виадука. Для каждого из них было создано свое оригинально решение, тепло принятое местными жителями”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Установленную на мосту Паэ клумбу украшают 300 петуний разных цветов, а в больших синих вазонах высажены мискантус, посконник пятнистый и пузыреплодник калинолистный. В больших горшках благоприятное место для роста нашли ампельные пеларгонии, древоводные петунии и гелихризум черешковый. Вокруг больших горшков установлены практичные и удобные металлические скамейки.

Для внесения разнообразия в облик построенных по типовому проекту мостов районная управа уже второй год подряд высаживает на них элементы озеленения. Ранее озеленение появилось на мостах Палласти и Линдакиви, совсем скоро ”зеленым” станет и мост Саарепийга.

Мост Паэ, который в качестве конечного отрезка одноименной улицы перекинут через Лаагна теэ, предназначен исключительно для пешеходов и велосипедистов.