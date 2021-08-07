Керсти Кальюлайд в раскаленном Токио: премии спортсменам, общение с премьером Японии и утренняя пробежка на 7 км

У меня никогда не получалось это оценить или проанализировать. Это тема, которую можно было бы обсудить с самими спортсменами. По поводу Олимпийских спортсменов нет большого беспокойства — они будут получать пособия ещё долго в течение жизни. Молодым спортсменам действительно радостно от осознания того, что если у них всё получится на Олимпиаде, то, впоследствии, им гарантированы деньги на подготовку.

Эстония достаточно ценит своих олимпийских призёров? Раньше им дарили дома. Сейчас 50 тысяч евро, которые получили члены команды по фехтованию, хватит только на покупку машины.

"Поздравляю!". Длинного разговора не было, очередь из поздравляющих у спортсменов длинная. Когда она выиграла бронзу, сначала послали СМС и уже после золотой победы позвонили.

Смотрела я из дома. Во время последнего матча я просто не выдержала и отошла от телевизора. Казалось, что если продолжу смотреть, обязательно проиграют. Когда мессенджер whats up начало разрывать новостями, что всё прошло хорошо, бросилась назад к экрану.

Самые главные события для Эстонии случились до того, как вы сюда приехали. Как вы болели за наших фехтовальщиц?

Прибывшая в это среду в Японию Керсти Кальюлайд, два дня наблюдала своими глазами за выступающими в тот момент Майкель Уйбо, Карель Тильга и Йоханнесом Эрми. Однако в программу визита входит далеко не только это. В четверг она испытала на себе, каково это — бегать в 30-градусную жару в тех условиях, которые ожидают наших марафонцев Романа Фости и Тийдрека Нурмета. В интервью Eesti Päevaleht президент рассказала о своём первом олимпийском воспоминании, о встрече с премьер-министром Японии Йошихиде Сугу и о новых молодежных видах спорта в программе Олимпиады.

На маленькой крайней улочке города Токио, в районе Шибуя, в 500 метрах от олимпийского стадиона находится эстонское посольство. На крыше гаража маленьких эстонский флаг, перед входной дверью очаровательные белые воротца. Ожидающими на улице газетчиками руководит работница посольства, японка. На чистом эстонском: ”Что вы здесь ждать будете? Заходите. На улице жара же”.

И, конечно же, инфотехнологии. Здорово было вновь воспользоваться примером совместной работы Cybernetica AS и Fujisoft. Разумеется упомянула то, что наша инфотехнологическая фирма просит напоминать японцам: ваша My number card и эстонская ID-карта настолько схожи, что для нас очень просто разработать нужные услуги для связи инфобаз. Ясно то, что нынешняя готовность для таких технологий пока что не сравнится с той, что есть у нас в Эстонии. Однако, когда это наконец случится, появится шанс и у других эстонских предприятий, помимо Cybernetica.

Разговаривали, конечно, и об ООН. Эстонии, как члену совета безопасности, обязательно сообщают о проблемных моментах, которыми для Японии являются Северная Корея и санкции — они должны оставаться. Санкции, установленные против стран с тоталитарным устройством всегда в интересах Эстонии и это тоже было еще раз подтверждено. У нас есть тоже противоречивые кандидатуры, для коих спросили и предложили поддержку — как это обычно и бывает.

Запланирована встреча была на четверть часа, однако вышло немного дольше. Под конец говорили о Йокохоме, откуда он родом и где я бывала пару раз. На моих детей там произвел впечатление музей лапши быстрого приготовления. Это немного оживило беседу, в остальном всё было достаточно традиционно.

Мы приехали сюда в среду вечером и останемся до закрытия Олимпиады. Также стараемся заниматься бизнес-дипломатическими делами. Встретились с премьер-министром Японии, завтра отправимся вручать медаль главе города Саку за то, что они дали возможность провести такие важные для наших спортсменов подготовительные лагеря. Они им очень за это благодарны.

Спортсменам более старшего поколения могли бы дать выбор. Если им нечего делать с деньгами для подготовки, этот вопрос можно было бы решить каким-то другим образом. Однако этот диалог лучше вести между Олимпийским комитетом и министерством культуры. Я не чувствую себя экспертом в этой области. Я не знаю, что в таких случаях делают другие государства и я не хотела бы думать об этом. Пускай думают те, для кого это является работой и кто действительно в этом разбираются. Этим человеком я точно не являюсь.

Успели ли вы поговорить о спорте?

Да, успели. Премьер-министр попросил передать поздравления нашим фехтовальщицам. Я высказала своё уважение перед тем, что они всё-таки нашли смелость провести Олимпийские игры. Ведь каждая Олимпиада для того или иного поколения спортсменов бывает последней или единственной возможностью. Некоторыми видами спорта нет возможности заниматься на профессиональном уровне в течение долгого времени. Спортсмены всего мира благодарны за то, что Олимпиаду не отменили. В том числе эстонские спортсмены, особенно учитывая то, как удачно для них прошла эта Олимпиада. Он также упомянул и паралимпийские игры. Ему видится очень важным, чтобы они собрали такое же количество внимания и я думаю, что это правильная позиция. Была эдакая дружеская беседа.

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане у вас была возможность лично опробовать лыжню. Есть ли у вас здесь так же доступ ”за кулисы”?

Естественно здесь держат людей подальше от олимпийского пузыря. Однако я ходила утром на пробежку, чтобы прочувствовать, каково будет нашим марафонцам Роману Фости и Тиидруку Нурме в Саппоро, когда они выйдут на дистанцию. Там, видимо, еще жарче. Думали, что будет прохладнее, но нет. На самом деле очень волнуюсь за них. Я пробежала почти семь километров. Уже по утру на солнце около 30 градусов. Было тяжело. Признаю, что это может быть упражнением в стиле ”все трюки выполнены профессионалами, не повторяйте в домашних условиях”. Однако это мой метод борьбы с джетлагом — неважно в каком направлении, главное — двигаться.

Как ощущается Олимпиада без публики на трибунах?