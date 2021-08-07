Департамент здоровья: 246 новых зараженных, 72% невакцинированны

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 8796 тестов на коронавирус, из них позитивными оказались 246, или 2.8% от общего количества. Среди инфицированных 72.4% не вакцинировались, 9.3% не завершили полный курс вакцинации, у 18.3% пройден полный курс.

Больше всего зараженных из Харьюмаа — 98 человек, из них 74 из Таллинна. В Тартумаа добавилось 35 зараженных коронавирусом, Пярнумаа 22, Ида-Вирумаа 13.

В больничном лечении нуждаются 53 пациента, из них 88.7% невакцинированны. Средний возраст пациента — 64 года.