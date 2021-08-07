07.08.2021, 08:24
ГАЛЕРЕЯ | Стартовал триатлон Ironman: сначала заплыв в Харку, потом велосипед и марафон(22)
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В субботу соревнования начались рано утром с заплыва в озере Харку на 3.8 километров. Дальше спортсменов ожидает 180.2 километровый заезд на велосипедах по шоссе Харьюмаа, все закончится марафоном по дорогам столицы на 42.2 километров. Финиш в Леннусадам, куда первые атлеты прибегут ориентировочно к 14.30 часам дня.
В воскресенье будут соревнования на сокращенных дистанциях Ironman 70.3.
7-8 августа участвуют в таллиннском триатлоне около 2900 спортсменов. На полной дистанции 1400 человек, 29 команд из 59 стран. Больше всего участников из Великобритании, Эстонии, России и Израиля.