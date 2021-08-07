ЧП и криминал
07.08.2021, 08:09

Пьяный водитель въехал в здание завода Пыхьяла, пассажир в критическом состоянии

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Inspiratsiooniretk Põhjala tehases
Inspiratsiooniretk Põhjala tehases
Foto: Madis Veltman
Как полиция сообщила Delfi, вечером в пятницу пьяный водитель cовершил ДТП возле завода Пыхьяла (Пыхья-Таллинн, Марати, 5).

За рулем находился 33-летний водитель, на пассажирском кресле сидел 32-летний человек, обоих доставили в больницу. Водитель получил серьезные увечья, пассажир в опасном для жизни состоянии.

Клиенты завода Пыхьяла не пострадали. Пресс-секретарь полиции подтвердила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

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