07.08.2021, 08:09
ФОТО и ВИДЕО | Пьяный водитель въехал в здание завода Пыхьяла, пассажир в критическом состоянии(29)
дополнено 9:20
Как полиция сообщила Delfi, вечером в пятницу пьяный водитель cовершил ДТП возле завода Пыхьяла (Пыхья-Таллинн, Марати, 5).
За рулем находился 33-летний водитель, на пассажирском кресле сидел 32-летний человек, обоих доставили в больницу. Водитель получил серьезные увечья, пассажир в опасном для жизни состоянии.
По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen вьехал в одну из арок завода с такой скоростью, что спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать водителя и пассажира. К сегодняшнему утру территорию очистили, на земле остались лишь небольшие следы от колес.
Клиенты завода Пыхьяла не пострадали. Пресс-секретарь полиции подтвердила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.