ФОТО и ВИДЕО | Пьяный водитель въехал в здание завода Пыхьяла, пассажир в критическом состоянии

За рулем находился 33-летний водитель, на пассажирском кресле сидел 32-летний человек, обоих доставили в больницу. Водитель получил серьезные увечья, пассажир в опасном для жизни состоянии.

По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen вьехал в одну из арок завода с такой скоростью, что спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать водителя и пассажира. К сегодняшнему утру территорию очистили, на земле остались лишь небольшие следы от колес.