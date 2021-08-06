06.08.2021, 19:28
На Чудском озере утонул 64-летний мужчина
Foto: Taavi Sepp
Сегодня вечером женщина сообщила, что ее муж пошел плавать в деревне Раннапунгерья на Чудском озере, но уже как полчаса его не было видно. Еще через полчаса его нашли утонувшим.
На место сразу прибыли спасатели и начали поиски мужчины. В 17:50 в ста метрах от берега нашли тело 64-летнего мужчины. К сожалению, его не удалось вернуть к жизни.
В этом году утонул 41 человек. Спасательный департамент напоминает, при сильном ветре купаться опасно, нужно трезво оценивать свои силы и состояние здоровья.