06.08.2021, 18:54
ФОТО | Хаапсалу подарил олимпийской чемпионке земельный участок, тренерам — по 10 000 евро(29)
В пятницу вечером в Хаапсалу с почестями встречали олимпийскую чемпионку Токио по фехтованию Катрину Лехис и ее тренеров Николая Новоселова и Кайдо Кааберма.
Хаапсалу широко встретил уроженку города, золотую и бронзовую чемпионку Олимпиаду-2020 на главной площади. В качестве премии Лехис вручили земельный участок по адресу Паралепа теэ, 14. Площадь территории 1855 квадратных метров, до моря всего 15 минут пешком.
Тренеру Катрины Лехис Николая Новоселову подарили 10 000 евро, тренеру сборной Эстонии Кайдо Кааберма тоже 10 000 евро. Ее первым тренерам город выделил по 7500 евро (Хелен Нелис-Наукас и Пеэтер Нелист).