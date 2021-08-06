ФОТО | Хаапсалу подарил олимпийской чемпионке земельный участок, тренерам — по 10 000 евро

Хаапсалу широко встретил уроженку города, золотую и бронзовую чемпионку Олимпиаду-2020 на главной площади. В качестве премии Лехис вручили земельный участок по адресу Паралепа теэ, 14. Площадь территории 1855 квадратных метров, до моря всего 15 минут пешком.