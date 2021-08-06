Посольство США в Эстонии: мы с гордость поддерживаем ЛГБТ-парад в Балтийских странах

Pride — это равенство, уважение, справедливость, смелость и, прежде всего, любовь. Настало время праздновать, но также вновь подтвердить нашу приверженность созданию более безопасного и инклюзивного глобального общества для всех ЛГБТКИ+ людей.

Соединенные Штаты Америки поддерживают сообщества ЛГБТКИ+ Эстонии, Латвии и Литвы. Мы присоединяемся к празднованию ваших побед и поддерживаем вашу продолжающуюся борьбу за инклюзивность и равенство. Все люди, вне зависимости от того, кто они и кого они любят, заслуживают равного обращения в соответствии с законом, а так же жизни без страха и признания их человеческого достоинства.

Мы гордимся нашим сотрудничеством с самоотверженными активистами и членами сообщества ЛГБТКИ+ в Эстонии, Латвии и Литве, которые следят за тем, чтобы права представителей ЛГБТКИ+ в Балтийском регионе были гарантированы. ”До тех пор, пока мы не станем все равны”, как гласит девиз Baltic Pride 2021. Счастливого Baltic Pride 2021!