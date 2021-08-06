Комиссия: цели вакцинации необходимо повысить с 70% до 80%(3)
По словам председателя специальной комиссии Урмаса Рейнсалу, многие из прозвучавших предложений — не новые, но такого компактного перечня еще никогда не было. Комиссия пришла к мнению, что при внедрении предложений по увеличению темпов вакцинации, выдвинутых рабочей группой Пааво Ныгене, цель по вакцинации к концу сентября можно будет повысить с 70 % до 80 %.
В течение следующей недели специальная комиссия хочет получить от Министерства социальных дел мнение по предложениям, выдвинутым рабочей группой Пааво Ныгене. Какие из них можно быстро осуществить, а какие — нет. ”Начиная с весны, мы провели многочисленные заседания на тему вакцинации. Но, к сожалению, вопросов становится только больше. Стали очевидны более серьезные ошибки, из-за которых вакцинация летом приостановилась. Так, с мая по июль семейные врачи фактически не были задействованы. Частные медицинские учреждения были привлечены в недостаточной степени. Не было систематизированной программы деятельности”, — подчеркнул Ратас.
Комиссия обнаружила, что конкретный план применения по вакцинации до сих пор отсутствует. Его необходимо без промедлений разработать. Программа деятельности должна содержать конкретные промежуточные цели по каждой целевой группе.
Также комиссия потребовала, чтобы правительство продолжило регулярное тестирование сточных вод и тестирования на антитела. По мнению комиссии, также важно привлечь к деятельности рабочей группы по вакцинации представителей предпринимателей и самоуправлений.
По словам заместителя председателя специальной комиссии Марека Юргенсона, важно, чтобы все предложения, которые получила комиссия, также достигли рабочей группы и, таким образом, ответственных за принятие решений. ”До сих пор круг лиц, ответственных за принятие решений, был довольно узок. В ситуации, когда необходимо реагировать быстро, это оправдано. Но мы должны выслушивать и мнения тех, на кого ограничения оказывают реальное влияние, и от кого, в свою очередь, зависит финансовое положение тысяч работников”, — сказал Юргенсон.
В заседании специальной комиссии участвовали государственный контролер Янар Холм, руководитель рабочей группы Министерства социальных дел по организации вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр и представители Объединения руководителей школ Эстонии, Общества семейных врачей Эстонии, Таллиннской скорой помощи, Центрального союза работодателей Эстонии, Circle K Eesti AS, Союза городов и волостей Эстонии, Центра стратегического управления Таллинна, AS Tallink Grupp, SYNLAB Eesti OÜ, медицинского центра Confido и Союза частных медицинских учреждений Эстонии.