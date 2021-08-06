Комиссия: цели вакцинации необходимо повысить с 70% до 80%

По словам председателя специальной комиссии Урмаса Рейнсалу, многие из прозвучавших предложений — не новые, но такого компактного перечня еще никогда не было. Комиссия пришла к мнению, что при внедрении предложений по увеличению темпов вакцинации, выдвинутых рабочей группой Пааво Ныгене, цель по вакцинации к концу сентября можно будет повысить с 70 % до 80 %.

В течение следующей недели специальная комиссия хочет получить от Министерства социальных дел мнение по предложениям, выдвинутым рабочей группой Пааво Ныгене. Какие из них можно быстро осуществить, а какие — нет. ”Начиная с весны, мы провели многочисленные заседания на тему вакцинации. Но, к сожалению, вопросов становится только больше. Стали очевидны более серьезные ошибки, из-за которых вакцинация летом приостановилась. Так, с мая по июль семейные врачи фактически не были задействованы. Частные медицинские учреждения были привлечены в недостаточной степени. Не было систематизированной программы деятельности”, — подчеркнул Ратас.

Комиссия обнаружила, что конкретный план применения по вакцинации до сих пор отсутствует. Его необходимо без промедлений разработать. Программа деятельности должна содержать конкретные промежуточные цели по каждой целевой группе.

Также комиссия потребовала, чтобы правительство продолжило регулярное тестирование сточных вод и тестирования на антитела. По мнению комиссии, также важно привлечь к деятельности рабочей группы по вакцинации представителей предпринимателей и самоуправлений.