Как не быть обманутым работодателем? Блогеры делятся лайфхаками для тех, кто устраивается на работу впервые

1. Отзывы



Узнайте всю возможную информацию о месте через друзей, знакомых или через группу в Facebook под названием ”Книга жалоб”. Таким образом, вы будете в курсе, стоит ли вообще тратить время на попытки устроиться в конкретное место.



2. Договор



Составление официального письменного договора обезопасит не только работодателя, но и работника. Закреплённые юридически обязательства дают гарантию того, что вас не обманут. А если попытаются, то вы сможете отстоять свои права. Лучше взять договор с собой и ещё раз прочитать его с кем-то, кто лучше разбирается. Если работодатель не даёт договор домой — бегите. Помните, что есть три вида договора: tööleping, töövõtuleping и käsundusleping. Стоит запомнить, что самый безопасный и надежный — tööleping.



3. Официальное трудоустройство



Важно, чтобы вас зарегистрировали в Maksu- ja Tolliamet. Тогда работает Haigekassa (если вы учитесь, то она и так работает) и откладываются деньги в пенсионный фонд, а также это гарантирует Ваше трудоустройство. Это можно посмотреть на сайте Maksu- ja Tolliamet (maasikas.emta.ee).



4. Смены, зарплата и свободные дни



Следите за соблюдением нормы часов. Работодатель должен оплачивать переработку. Проверьте в договоре вашу зарплату. Она должна быть хотя бы минимальной (на данный момент в Эстонии минимальная зарплата 3,48 евро в час или 584 евро в месяц). Если сомневаетесь в добросовестности работодателя, то попросите Palgaleht. Также проверьте количество свободных дней. В неделю один день обязательно должен быть выходным.



5. Помощь есть всегда



Если работодатель не соблюдает условия договора или нарушает законы Эстонии о трудоустройстве, то обратитесь в Töötukassa, Maksu- ja Tolliamet или в полицию.

Переводчик:

Maksu- ja Tolliamet — налоговый департамент

Töötukassa — касса по безработице

Haigekassa — больничная касса

Palgaleht — зарплатный лист

Tööleping — трудовой договор

Käsundusleping — поручительский договор

Töövõtuleping — договор о приёме на работу