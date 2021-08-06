Мэру Нарвы Катри Райк выдвинули вотум недоверия

Катри Райк подтвердила Delfi , что ей выдвинули вотум недоверия. В следующий понедельник пройдет голосование по этому вопросы. Тогда станет известно, продолжит ли она занимать пост мэра Нарвы.

Катри Райк заступила на пост в начале 2021 года, заменив Алексея Евграфова. В декабре 2020 года ему тоже выдвинули вотум недоверия, который прошел в городском собрании.