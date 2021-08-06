06.08.2021, 16:02
Мэру Нарвы Катри Райк выдвинули вотум недоверия(4)
Foto: Andres Putting
Мэру Нарву Катри Райк выдвинули вотум недоверия в городском собрании. 16 августа станет известно, продолжит ли она занимать пост мэра.
Катри Райк подтвердила Delfi, что ей выдвинули вотум недоверия. В следующий понедельник пройдет голосование по этому вопросы. Тогда станет известно, продолжит ли она занимать пост мэра Нарвы.
Катри Райк заступила на пост в начале 2021 года, заменив Алексея Евграфова. В декабре 2020 года ему тоже выдвинули вотум недоверия, который прошел в городском собрании.