ВИДЕО | Водитель известной автобусной фирмы промчался на красный сигнал светофора

Инцидент произошел 5 августа на Пярнуском шоссе в Таллинне в час пик. На видео видно, как водитель ускорился на уже горящий красный сигнал светофора и чуть не врезался в поворачивавший налево автомобиль. "Это доказательство, как не должны автобусные фирмы перевозить людей", — написал читатель.

"Очень неудачный поступок водителя, который мы никак не можем принять. Мы сожалеем, что такое произошло и приносим извинения", — прокомментировал видео член правления MK Autobuss Маргус Корка.

Теперь водитель должен будет написать объяснительную. После этого фирма решит, какие дисциплинарные меры следует применить.

Во время езды, по словам представителей фирмы, автобус завершил свою работу, но не следует исключать, что в транспорте оставались последние клиенты. "Это станет точно известно, когда мы поговорим с водителем", — добавил он.