Правда ли, что в России космонавтам нельзя иметь татуировки?

В конце июля 2021 года на YouTube-канале ”Редакция” вышло интервью Александра Хохлова, представленного в описании под видео как ”один из главных популяризаторов космонавтики в России”. Журналист Алексей Пивоваров, в частности, задал собеседнику вопрос: ”Правда ли, что россияне с татуировкой не смогут пройти отбор в отряд космонавтов?” Хохлов ответил: ”До сих пор да, поскольку в требованиях к отбору, подписанных министром здравоохранения и министром обороны, запрещены татуировки, поскольку это считается скрытым психиатрическим отклонением”. Эксперт добавил, что связано это с устаревшей документацией, требующей пересмотра. Слова Хохлова позднее пересказали радио ”Комсомольская правда” и журнал ”Собеседник”. Выпуск редакции и конкретно этот факт обсуждали и в социальных сетях, например во ”ВКонтакте” и в Twitter.

Хохлов на протяжении многих лет рассказывает о космосе и космонавтах на самых разных платформах. В частности, он до недавнего времени вёл программу на радио ”Эхо Петербурга”, давал комментарии для ”Вестей” и программы ”Время”, отвечал на вопросы читателей газеты ”Фонтанка” и писал материалы для нескольких крупных изданий. Хохлов выступал с лекциями в Большом Новосибирском планетарии, петербургском выставочном центре ”Манеж”, на TEDx в Санкт-Петербургском политехническом университете и многих других площадках. Помимо этого, Хохлов и сам участвовал в отборе в отряд космонавтов, но не прошёл его по состоянию здоровья.