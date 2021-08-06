Правда ли, что в России космонавтам нельзя иметь татуировки?(4)
В конце июля 2021 года на YouTube-канале ”Редакция” вышло интервью Александра Хохлова, представленного в описании под видео как ”один из главных популяризаторов космонавтики в России”. Журналист Алексей Пивоваров, в частности, задал собеседнику вопрос: ”Правда ли, что россияне с татуировкой не смогут пройти отбор в отряд космонавтов?” Хохлов ответил: ”До сих пор да, поскольку в требованиях к отбору, подписанных министром здравоохранения и министром обороны, запрещены татуировки, поскольку это считается скрытым психиатрическим отклонением”. Эксперт добавил, что связано это с устаревшей документацией, требующей пересмотра. Слова Хохлова позднее пересказали радио ”Комсомольская правда” и журнал ”Собеседник”. Выпуск редакции и конкретно этот факт обсуждали и в социальных сетях, например во ”ВКонтакте” и в Twitter.
Хохлов на протяжении многих лет рассказывает о космосе и космонавтах на самых разных платформах. В частности, он до недавнего времени вёл программу на радио ”Эхо Петербурга”, давал комментарии для ”Вестей” и программы ”Время”, отвечал на вопросы читателей газеты ”Фонтанка” и писал материалы для нескольких крупных изданий. Хохлов выступал с лекциями в Большом Новосибирском планетарии, петербургском выставочном центре ”Манеж”, на TEDx в Санкт-Петербургском политехническом университете и многих других площадках. Помимо этого, Хохлов и сам участвовал в отборе в отряд космонавтов, но не прошёл его по состоянию здоровья.
Хотя сколько-нибудь серьёзных сомнений в компетенции эксперта нет, формальным подтверждением его слов мог бы послужить названный Хохловым документ. Судя по всему, речь идёт о совместном приказе министра обороны и министра здравоохранения ”Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании и контроле за состоянием здоровья кандидатов в космонавты, космонавтов и инструкторов-космонавтов” от 9 января 2001 года. Хотя этот юридический акт упоминается в нескольких более поздних документах, связанных с космической тематикой, мы не смогли обнаружить его в открытом доступе. Опрошенные нами юристы предположили, что приказ двух министров не был официально опубликован, вероятно, по причинам секретности. В сжатом виде требования к кандидатам изложены в документе, опубликованном на сайте Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. О татуировках в списке требований ничего не говорится.
При этом о запрете иметь на теле татуировки российские космонавты рассказывали и раньше. Например, в 2015 году Олег Артемьев сообщил изданию ”Москва 24”: ”Знаю, что многих ребят не взяли из-за татуировок”. Отметим, что мнение о связи между татуировками и психическим здоровьем распространено и среди участников куда менее эксклюзивного отбора — срочников в Вооружённые силы. Хотя адвокатская коллегия ”Призывник” сообщает, что освобождение от призыва из-за наколок не имеет под собой никаких юридических оснований, на практике всё иногда обстоит иначе. Так, в 2019 году военкомат в Башкирии отказался призвать в армию рэпера Face — в частности, из-за татуировок на лице. Как пояснил председатель военно-врачебной комиссии, ”такие татуировки — уже признак психического расстройства”.
Кстати, за рубежом к наколкам на теле космонавтов относятся более лояльно. Например, небольшая татуировка была на руке у американца Пита Конрада, который в 1969 году стал третьим человеком, ступившим на поверхность Луны. Немец Александр Герст, дважды летавший в космос и суммарно проведший на орбите почти год, имеет татуировку на плече.
Таким образом, проверяемое утверждение было высказано экспертом, участвовавшим в отборах космонавтов — правила прохождения этого конкурса, утверждённые в том числе Министерством обороны, ему известны не понаслышке. Эту информацию подтверждают и космонавты, на орбите побывавшие. Убеждение о связи между татуировками и психическим здоровьем существует среди как минимум некоторых сотрудников военкоматов — можно предположить, что это мнение появилось из тех же устаревших правил, о которых говорил Хохлов. Хотя найти в свободном доступе документ, который подтвердит интересующий нас факт, не удалось, нет оснований испытывать серьёзные сомнения в правдивости заявлений.